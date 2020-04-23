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Автоспорт

В Ferrari опровергают уход из Формулы 1

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Накануне руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто дал интервью британской The Guardian, в котором намекнул на возможный уход Скудерии из Формулы 1. Сегодня пресс-служба Ferrari выпустила заявление, в котором пояснила слова своего руководителя.

«Мы бы хотели уточнить, что Маттиа сказал в интервью, опубликованном вчера вечером, – говорится в заявлении Ferrari. – Он никогда не упоминал уход Ferrari из Формулы 1. Наоборот, он сказал, что нам бы не хотелось оказаться в ситуации, когда нам придётся искать другие варианты, вместо продолжения выступлений в Формуле 1, которая в нашей ДНК, в случае если размер бюджетов будет сокращён более радикально, подвергая риску сотни рабочих мест.

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Про сорт здесь.

Подобное недоразумение было вызвано вводящим в заблуждение заголовком статьи, опубликованным изначально, но немедленно исправленным».

Источник:www.f1news.ru

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