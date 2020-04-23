В Ferrari угрожают уходом из Формулы 1

В прошлом году команды договорились ограничить бюджет на 2021-й суммой в $175 млн на сезон, но с тех пор ситуация изменилась. Из-за эпидемии финансовый вопрос стал ещё более остро – на прошлой неделе команды обсуждали ограничение бюджета на 2021 год на уровне 145 млн, и до $130 млн. в 2022-м.

Руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто сначала настаивал, что для производителей бюджет должен быть ограничен иначе, чем для клиентов, а теперь заявил о возможном уходе Скудерии из Формулы 1 в случае принятия новых ограничений…

Про сорт здесь.

Маттиа Бинотто: «Ограничение бюджета суммой в $145 млн. на сезон уже является гораздо более серьёзным, чем то, о чем мы договорились в июне прошлого года. Такого значения не добиться без серьёзных жертв с нашей стороны, особенно с точки зрения сокращения человеческих ресурсов. Если же сумма станет ещё меньшей, мы будем рассматривать другие варианты реализации нашей страсти к гонкам.

Формула 1 должна быть технической и технологической вершиной автоспорта, привлекательной для автопроизводителей и спонсоров, желающих ассоциироваться с самой престижной категорией. Чрезмерно ограничив расходы, мы рискуем значительно снизить уровень чемпионата, приблизив его к младшим сериям».