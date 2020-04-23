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Автоспорт

Во Франции хотят пересмотреть контракт с Формулой 1

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Хотя Гран При Франции официально не отменён, но маловероятно, что этап состоится в запланированные даты 26-28 июня. Организаторы Гран При на трассе Поль-Рикар готовы перенести гонку на другую дату и провести её без зрителей, но при условии пересмотра действующего контракта с уменьшением промоутерских взносов.

«Мы постоянно поддерживаем связь с Формулой 1, – рассказал в эфире радиостанции Europe 1 президент французской федерации автоспорта Николя Дешо. – Мы занимаемся оценкой возможных сценариев, ожидая подробностей о предпринимаемых мерах.

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Про сорт здесь.

По контракту с Формулой 1 для промоутера этапа основным источником доходов является продажа билетов. Мне сложно представить, что местный промоутер согласится проводить Гран При без зрителей, если ему не будет предложен пересмотр условий действующего контракта».

Источник:www.f1news.ru

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