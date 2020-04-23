Во Франции хотят пересмотреть контракт с Формулой 1

Хотя Гран При Франции официально не отменён, но маловероятно, что этап состоится в запланированные даты 26-28 июня. Организаторы Гран При на трассе Поль-Рикар готовы перенести гонку на другую дату и провести её без зрителей, но при условии пересмотра действующего контракта с уменьшением промоутерских взносов.

«Мы постоянно поддерживаем связь с Формулой 1, – рассказал в эфире радиостанции Europe 1 президент французской федерации автоспорта Николя Дешо. – Мы занимаемся оценкой возможных сценариев, ожидая подробностей о предпринимаемых мерах.

Про сорт здесь.

По контракту с Формулой 1 для промоутера этапа основным источником доходов является продажа билетов. Мне сложно представить, что местный промоутер согласится проводить Гран При без зрителей, если ему не будет предложен пересмотр условий действующего контракта».