Десять самых крупных спонсоров прошедшего десятилетия

Издание Formula Money опубликовало список из десяти компаний, которые потратили больше всего денег на рекламу и спонсорство в Формуле 1 за последние десять лет.

В списке оказались представители разных областей бизнеса, но больше всего нефтяных компаний – три из десяти. В списке оказалась и компания Pirelli, чьи расходы только на рекламу, без учёта затрат на производство и поставку шин, составили почти $400 млн.

Про сорт здесь.

Крупнейшие спонсоры прошедшего десятилетия

Компания

Сумма спонсорских выплат

1. Petronas

$735 млн.

2. Philip Morris International

$625 млн.

3. Santander

$514 млн.

4. Shell

$412 млн.

5. Pirelli

$381 млн.

6. Infiniti

$345 млн.

7. Rolex

$327 млн.

8. Vodafone

$300 млн.

9. Mobil 1

$237 млн.

10. Claro/Telcel/Telmex

$218 млн.