Десять самых крупных спонсоров прошедшего десятилетия

Издание Formula Money опубликовало список из десяти компаний, которые потратили больше всего денег на рекламу и спонсорство в Формуле 1 за последние десять лет.
В списке оказались представители разных областей бизнеса, но больше всего нефтяных компаний – три из десяти. В списке оказалась и компания Pirelli, чьи расходы только на рекламу, без учёта затрат на производство и поставку шин, составили почти $400 млн.
Про сорт здесь.
Крупнейшие спонсоры прошедшего десятилетия
Компания
Сумма спонсорских выплат
1. Petronas
$735 млн.
2. Philip Morris International
$625 млн.
3. Santander
$514 млн.
4. Shell
$412 млн.
5. Pirelli
$381 млн.
6. Infiniti
$345 млн.
7. Rolex
$327 млн.
8. Vodafone
$300 млн.
9. Mobil 1
$237 млн.
10. Claro/Telcel/Telmex
$218 млн.