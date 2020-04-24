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Автоспорт

Десять самых крупных спонсоров прошедшего десятилетия

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Издание Formula Money опубликовало список из десяти компаний, которые потратили больше всего денег на рекламу и спонсорство в Формуле 1 за последние десять лет.

В списке оказались представители разных областей бизнеса, но больше всего нефтяных компаний – три из десяти. В списке оказалась и компания Pirelli, чьи расходы только на рекламу, без учёта затрат на производство и поставку шин, составили почти $400 млн.

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Про сорт здесь.

Крупнейшие спонсоры прошедшего десятилетия

Компания
Сумма спонсорских выплат

1. Petronas
$735 млн.

2. Philip Morris International
$625 млн.

3. Santander
$514 млн.

4. Shell
$412 млн.

5. Pirelli
$381 млн.

6. Infiniti
$345 млн.

7. Rolex
$327 млн.

8. Vodafone
$300 млн.

9. Mobil 1
$237 млн.

10. Claro/Telcel/Telmex
$218 млн.

Источник:www.f1news.ru

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