Джордж Расселл сразится с братьями Леклер и Элбон

Во время телефонной пресс-конференции Шарль Леклер говорил о планах организовать несколько виртуальных гонок в ближайшие дни. Сказано – сделано. В четверг, субботу и воскресенье состоятся три заезда с участием самого Шарля, его брата Артура, Алекса Элбона и его брата Луки, а также Джорджа Расселла.

Интересен формат заездов – только пять участников, три круга и реверсивная стартовая решётка относительно позиций в чемпионате. Начало прямой трансляции во все дни в 21:00 по московскому времени на каналах Twitch Шарля Леклера и Джорджа Расселла.

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