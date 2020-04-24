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Автоспорт

Джордж Расселл сразится с братьями Леклер и Элбон

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Во время телефонной пресс-конференции Шарль Леклер говорил о планах организовать несколько виртуальных гонок в ближайшие дни. Сказано – сделано. В четверг, субботу и воскресенье состоятся три заезда с участием самого Шарля, его брата Артура, Алекса Элбона и его брата Луки, а также Джорджа Расселла.

Интересен формат заездов – только пять участников, три круга и реверсивная стартовая решётка относительно позиций в чемпионате. Начало прямой трансляции во все дни в 21:00 по московскому времени на каналах Twitch Шарля Леклера и Джорджа Расселла.

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Про сорт здесь.

Источник:www.f1news.ru

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