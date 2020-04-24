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FIA больше не требуется единогласие всех команд

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В FIA рассказали об изменениях, внесённый в Международный спортивный кодекс. Корректировке подвергся пункт 18.2.4 – теперь для принятия поправок в действующий регламент по ходу сезона, федерации не обязательно получать единогласие всех команд, достаточно простого большинства.

«В виду беспрецедентного кризиса, связанного с Covid-19, FIA продолжает вносить изменения в процессы утверждения поправок, чтобы смягчить воздействие кризиса, где это возможно, и защитить спорт в будущем, – говорится в опубликованном заявлении FIA. – В дополнении к ранее объявленным корректировкам Спортивного и Технического регламента, Всемирный совет утвердил введение «защитной оговорки» в Международный спортивный кодекс.

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«Защитная оговорка» снимает требование по получению согласия всех участников для внесения изменения в правила в рамках чемпионата, серии, кубка и так далее, проводимых под эгидой FIA. Это позволит FIA в определённых исключительных случаях изменять правила в короткие сроки с согласия большинства участников».

Обновлённый пункт 18.2.4 теперь звучит следующим образом: «Изменения правил в короткие сроки возможно при условии, что все участники чемпионата единогласно их одобрили. Однако в исключительных случаях, если FIA считает, что данные изменения необходимы для защиты чемпионата, для изменения правил достаточно согласие большинства участников».

Источник:www.f1news.ru

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