Формула E: Гонка в Риме будет проводиться до 2025 года

Гонка Формулы E по улицам Рима будет проводиться ещё пять лет – власти итальянской столицы дали на это согласие, и теперь эти планы должен утвердить Всемирный совет FIA по автоспорту.

24 апреля состоялось заседание городского совета Рима, и там было принято решение принимать этап чемпионата мира по гонкам на электромобилях как минимум до 2025 года.

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Алехандро Агаг, основатель и президент Формулы E: «Мы с гордостью заявляем об этом важном достижении и начале нового долгосрочного сотрудничества.

Мы благодарим Вирджинию Раджи, мэра Рима, и всю городскую администрацию за содействие, благодаря которому это стало возможным. Итальянский рынок имеет для нас стратегическое значение, и мы намерены продолжать работать с этой страной, что будет способствовать даьнейшему повышению популярности нашей серии».

В этом сезоне итальянский этап Формулы E был запланирован на 4 апреля, но в ситуации, сложившейся из-за пандемии Covid-19, он отложен на неопределённое время.