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Автоспорт

Гонщиков Williams попросили следить за своими словами

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Все больше гонщиков участвуют в виртуальных заездах, и иногда это приводит к скандальным ситуациям. На прошлой неделе гонщик NASCAR Кайл Ларсон был уволен из команды Chip Ganassi Racing после того, как во время виртуальной гонки допустил расистское высказывание.

Гонщик Williams Николас Латифи рассказал, что после этого случая команда попросила его и Джорджа Рассела следить за своими высказываниями во время прямых трансляций виртуальных гонок.

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Про сорт здесь.

Николас Латифи: «После инцидента с Ларсоном команда прислала нам сообщение с напоминанием, как вести себя во время онлайн-трансляций. Лично я знаю, что приемлемо, а что – нет. Я связан с командой и спонсорами, которым нужно поддерживать определённый имидж. Я знаю, что должен быть осторожен, но это не мешает мне быть самим собой и получать удовольствие.

Я никогда не думал, что буду участвовать в виртуальных гонках, но после первого Гран При мне поступило подобное предложение. Мне пришлось посмотреть несколько видеоуроков на тему, как завести аккаунт в Twitch, как расставить камеры и так далее. На самом деле, это отличная возможность стать ближе к болельщикам, общаться с ними. Виртуальные гонки позволяют увидеть нас совсем не такими, какими мы бываем во время гоночных уик-эндов.

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Кроме того, виртуальные гонки помогают оставаться в форме. Конечно, поведение машины не такое, как в реальности, но ментально всё очень похоже».

Источник:www.f1news.ru

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