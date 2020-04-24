Кальдерон: Молодёжи надо дать больше времени на тесты

Колумбийская гонщица Татьяна Кальдерон выступает в чемпионатах международного уровня с 2013 года и прошлый сезон провела в Формуле 2, совмещая это с работой тест-пилота Alfa Romeo Racing. В 2020-м в её планах продолжать сотрудничество с этой командой, а также выступать с японской Super Formula и гонках на выносливость.

В ходе онлайн-чата с Марио Изолой, руководителем автогоночных программ Pirelli, 27-летняя гонщица признала, что пока самым тяжёлым периодом в её карьере был сезон в Формуле 2, объяснив это нехваткой тестов.

Про сорт здесь.

«Разумеется, с каждой очередной ступенью в системе молодёжных чемпионатов повышается уровень сложности, и я бы сказала, что в Формуле 2 мне пришлось особенно трудно, – сказала Татьяна. – Там у тебя совсем мало времени на подготовку к гонке, и адаптироваться надо очень быстро.

Кроме того, после тренировки и перед квалификацией на машину ставят более мягкую резину, и её нужно нормально прогреть, на что тебе даётся всего один круг, а затем надо совершить единственную попытку, поскольку шины больше не выдерживают. У тебя всего один шанс, чтобы показать максимально возможный результат.

По-моему, это очень сложно, хотя и многому тебя учит. Надеюсь, когда гонки возобновятся, этот опыт мне пригодится и в японской Super Formula, и в европейской серии “Ле-Ман”, когда нужно будет часто менять машины и адаптировать стиль пилотирования.

Думаю, в частности поэтому многие гонщики проводят в Ф2 по четыре-пять сезонов, ведь ты не можешь тренироваться, и чтобы повышать мастерство, приходится долго выступать в этой серии, тратя много денег, чтобы набрать нужный километраж. Хотя в прежние времена, когда тесты не были ограничены, в молодёжных сериях на это уходил лишь один год.

Мне кажется, это несправедливо, и на проблему стоит обратить внимание. Молодым гонщикам нужно дать возможность больше работать на трассе. Столь жёсткие ограничения на проведение тестов – неправильное решение, ведь молодёжь должна научиться настраивать машину, научиться работать с резиной и в целом набраться нужного опыта».