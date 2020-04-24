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Автоспорт

Видео: Даниил Квят играет на электрогитаре

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Даниил Квят неоднократно рассказывал, что ему нравится играть на гитаре, и во время вынужденной самоизоляции в Монако периодически репетирует.

Британский телеканал Sky Sports F1 провёл стрим с участием Даниила, его напарника Пьера Гасли и журналистов Натали Пинкхэм и Саймона Лейзенби. В один из моментов речь зашла о музыкальных способностях Квята, и интервьюеры вместе с Гасли уговорили Даниила сыграть на электрогитаре.

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Про сорт здесь.

Даниил сыграл небольшой отрывок из Smoke On The Water группы Deep Purple, немного из творчества Metallica и Green Day, а завершил импровизированный концерт композицией Crazy Train Оззи Осборна. Попытки ведущих уговорить Квята спеть не увенчались успехом.

Оценить уровень владения Квятом гитарой можно на опубликованной записи прошедшего стрима – начало на 7:12.

Источник:www.f1news.ru

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