Уиллис: Формула 1 может стать полностью электрической

Экспериментировать с электромоторами в Формуле 1 начали в 2009 году, когда на машинах появилась система KERS первой версии. В 2014-м чемпионат перешёл на гибридные силовые установки, которые продолжает использовать до сих пор. Руководитель отдела цифрового проектирования команды Mercedes Джефф Уиллис считает, что в будущем Формула 1 перейдёт на полностью электрическую тягу, отказавшись от двигателя внутреннего сгорания.

Джефф Уиллис: «В 2009 году мы делали первые шаги, чтобы просто понять технологию. Нельзя было это назвать значительными переменами. Когда Формула 1 перешла на турбированные гибридные силовые установки, это уже были перемены. Мы повысили эффективность, заметно увеличили мощность, добились значительного снижения расхода топлива и показали, что технологии, которые считались «лабораторными», можно использовать на гоночных трассах.

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Если вы меня спросите, в каком направлении движутся технологии в Формуле 1 в долгосрочной перспективе, то, вероятно, в отдалённом будущем Формула 1 станет полностью электрической. Однако у нас должна быть максимально эффективная электрическая силовая установка. Мы должны подумать о том, как накапливать энергию не только с задних, но и с передних колёс, использовать полный привод, что позволит перейти на следующий уровень энергоменеджмента».