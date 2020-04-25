Баттон вспоминает первый опыт за рулём машины Ф1

Дженсон Баттон окончательно расстался с Формулой 1 в 2017 году, а дебютировал в 2000-м, и за эти годы мы видели его в униформе таких команд, как Williams, Benetton/Renault, BAR, Honda, Brawn и McLaren. Но есть в биографии чемпиона мира 2009 года и менее известная страница, с которой, собственно, и началась его долгая карьера – это тесты с командой Алена Проста в 1999 году.

Тот эпизод памятен для него ещё и потому, что во время тех тестов в Барселоне молодой тогда ещё британский гонщик впервые познакомился с «Профессором» Простом. Плавный и продуманный стиль пилотирования Баттона потом не раз сравнивали с манерой езды четырёхкратного чемпиона мира. И сегодня Дженсон поделился воспоминаниями о событиях более чем 20-летней давности на своей странице в Instagram.

Про сорт здесь.

«На моих первых настоящих тестах в Формуле 1 я пилотировал машину Prost AP2, – рассказал Баттон. – Я отдыхал в Канкуне (Мексика), и тут позвонил мой тогдашний менеджер и сказал, что Ален Прост хочет, чтобы я протестировал их машину 1999 года – смогу ли я этим заняться через три дня?

“Подержите мой бокал! Я же ещё должен достать билет на самолёт!!!” – был мой ответ.

Я пилотировал AP02 на трассе в Барселоне, и это были непередаваемые ощущения. Ездить на той машине было очень весело, и я легко смог найти предел возможной скорости. Но день пришлось прервать из за того, что на скорости 200 км/ч в 3-м повороте заклинило двигатель, это был своего рода шок!

В любом случае тесты прошли неплохо, и на меня обратил внимание не кто иной, как Фрэнк Уильямс. А также я познакомился с Аленом, моим кумиром!»

Всё, что было потом, уже история: Дженсон дебютировал в Формуле 1 в составе Williams в Гран При Австралии 12 марта 2000 года, но в той гонке ему не повезло – двигатель BMW отказал на 46 круге. Зато в следующий гоночный уик-энд, проходивший в Бразилии, Баттон показал 9-й результат в квалификации и занял 6-е место в Гран При, заработав первые очки. Финишировал он тогда следом за намного более опытным Ральфом Шумахером, своим напарником и лидером команды.