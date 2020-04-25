Формула E: Гюнтер выиграл виртуальную гонку в Гонконге

Пилот BMW Макс Гюнтер выиграл первую официальную гонку Формулы E, проходившую в рамках виртуальной серии Home Challenge на городской трассе в Гонконге. Стоит отметить, что соревнования носят благотворительный характер, и все собранные средства перечисляются в фонд UNICEF.

Квалификацию выиграл Стоффель Вандорн, выступающий за команду Mercedes, сохранив лидерство и после старта, но его преследовал Гюнтер, следом за которым ехал Ник Кэссиди (Virgin Racing).

Про сорт здесь.

Долго сопротивляться Вандорну не удалось, Гюнтер его опередил, а затем Стоффель допустил ошибку и откатился на 5-ю позицию. Немецкий пилот BMW лидировал, на вторую позицию переместился Кэссиди, на третью – Паскаль Верляйн (Mahindra) – в таком порядке они и финишировали.

«Гонка складывались непросто, – прокомментировал Макс. – И пусть всё происходит не в реальном мире, но мы все стремимся к успеху и хотим быть впереди!»