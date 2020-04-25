Квят: В дождь надо полагаться на соперников и на инстинкт

Лучшее прошлогоднее достижение Даниила Квята – третье место в Гран При Германии, проходившем на залитой дождём трассе в Хоккенхайме по весьма захватывающему сценарию.

Гонка изобиловала авариями, вылетами, подчас события принимали хаотичный характер, но российский пилот Toro Rosso (c 2020 года эта команда называется AlphaTauri), показав в квалификации 14-й результат, в воскресенье смог пересечь линию финиша третьим, уступив только Максу Ферстаппену и Себастьяну Феттелю.

Про сорт здесь.

В ходе онлайн-эфира, организованного британским телеканалом Sky Sports, Даниил признал, что пилотировать в условиях сильного дождя довольно некомфортно: «На первых кругах очень густая пелена брызг, поднятая колёсами машин, которые едут впереди и рядом с тобой. Обычно мы стартуем из средних рядов, и ехать приходится вслепую. На обратной прямой ты ничего не видишь и просто надеешься, что все действуют так же, как ты.

Но ты не снимаешь ногу с газа в надежде, что сможешь в нужный момент затормозить – приходится полагаться только на инстинкты.

Если же перед тобой едет только один соперник, то ты стараешься так корректировать траекторию, чтобы хотя бы что-то видеть. Но я помню некоторые дождевые гонки в Спа, когда ещё выступал в молодёжных сериях, и разглядеть что-либо впереди было просто невозможно. Было очень некомфортно».

Разумеется, очень важный фактор в столь сложных условиях – насколько ты доверяешь соперникам, с которыми борешься на трассе.

«Поскольку ты не знаешь, что происходит вокруг твоей машины, то нельзя просто жать на газ, – пояснил Даниил. – Тормозить в таких условиях надо аккуратно, и тебе приходится во многом полагаться на действия других участников гонки».

С ним согласен и Пьер Гасли, его напарник по команде из Фаэнцы: «Самое сложное не только в том, что ты не видишь, что происходит на трассе в трёх метрах перед тобой. Что делается позади твоей машины, ты тоже не знаешь. Приходится полагаться только на других, поскольку ты лишь можешь постараться так располагать машину на трассе, чтобы хотя бы как-то видеть соперника, который едет перед тобой.

Но в зеркалах в таких условиях ты не видишь ничего. Вот и приходится полагаться на того парня, что едет позади тебя, надеяться, что он не будет пытаться делать какие-то глупости. Важно максимально задействовать твои гоночные инстинкты и быть готовым реагировать в последний момент».