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Автоспорт

Мик Шумахер: Сейчас мне проще поддерживать форму

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Мик Шумахер провёл прямой эфир в Instagram компании Under Armour, производящей спортивную одежду и экипировку. Гонщик Формулы 2 рассказал, как проводит время во время самоизоляции.

Мик Шумахер: «Конечно, из-за сложившейся ситуации мне пришлось изменить планы. Я стремился к тому, чтобы сделать шаг вперёд в 2020-м, ведь это должен был быть мой второй сезон в Формуле 2. Теперь же пришлось взять паузу. Тем не менее, я по-прежнему планирую стать лучше как гонщик и прибавить в областях, которые я себе наметил.

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Про сорт здесь.

Отмена гонок стала для меня шоком, но решение было правильным. Пандемия приняла масштабы, которые никто не мог предвидеть. Сейчас ничего не остается, кроме как в домашних условиях поддерживать спортивную форму. Я стараюсь тренироваться на симуляторе и делать физические упражнения, чтобы в любой момент быть готовым сесть за руль.

Я каждый день начинаю тренироваться с утра. Днём обычно езжу на велосипеде, бегаю или занимаюсь фитнесом. Во время сезона мы много путешествуем, поэтому на тренировки остаётся не так много времени, но в текущих условиях можно тренироваться каждый день столько, сколько хочется».

Источник:www.f1news.ru

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