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Автоспорт

Поклонница таланта Хэмилтона создала его портрет

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В начале апреля мы рассказывали о том, что Грэм Лоудон, бывший спортивный директор команды Manor Marussia, создал портрет Льюиса Хэмилтона, используя в качестве единственного инструмента художественного творчества старую пишущую машинку.

Эмма Маркес, французская поклонница таланта шестикратного чемпиона мира, последовала примеру Лоудона, но применила более традиционные, хотя и вполне современные методы компьютерной графики.

Про сорт здесь.

Художница сопроводила своё произведение таким комментарием: «Вот мой рисунок, потребовавший четырёх с половиной часов напряжённой работы. Предлагаю делиться вашими отзывами…»

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Результат оказался настолько удачным, что на него обратили внимание в команде Mercedes, да и сам Льюис не остался равнодушным.

Безусловно, его мнение для Эммы важнее всего, а гонщик назвал её работу «невероятной»; вторит ему и команда: «Портрет Льюиса, созданный Эммой, великолепен! Просто нет слов!»

Источник:www.f1news.ru

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