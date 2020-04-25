Поклонница таланта Хэмилтона создала его портрет

В начале апреля мы рассказывали о том, что Грэм Лоудон, бывший спортивный директор команды Manor Marussia, создал портрет Льюиса Хэмилтона, используя в качестве единственного инструмента художественного творчества старую пишущую машинку.

Эмма Маркес, французская поклонница таланта шестикратного чемпиона мира, последовала примеру Лоудона, но применила более традиционные, хотя и вполне современные методы компьютерной графики.

Про сорт здесь.

Художница сопроводила своё произведение таким комментарием: «Вот мой рисунок, потребовавший четырёх с половиной часов напряжённой работы. Предлагаю делиться вашими отзывами…»

Результат оказался настолько удачным, что на него обратили внимание в команде Mercedes, да и сам Льюис не остался равнодушным.

Безусловно, его мнение для Эммы важнее всего, а гонщик назвал её работу «невероятной»; вторит ему и команда: «Портрет Льюиса, созданный Эммой, великолепен! Просто нет слов!»