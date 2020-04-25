Роман Грожан: Я многому научился у Фернандо и Кими

Казалось бы, Кими Райкконен и Фернандо Алонсо – очень разные гонщики, да и по характеру очень сильно отличаются друг от друга, но, по мнению Романа Грожана, которому довелось быть напарником и финна, и испанца, кое что общее у них всё-таки есть.

В ходе недавней беседы с Уиллом Бакстоном, журналистом официального сайта чемпионата, французский гонщик Haas F1 попытался ответить на вопрос, кто из напарников произвёл на него наиболее приятное впечатление.

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«Я начинал карьеру в Формуле 1, выступая в одной команде с Алонсо, потом, после возвращения в чемпионат, моим напарником был Райкконен, а теперь это Кевин Магнуссен, – сказал Роман. – Так что мне очень сложно ответить.

Я многому научился у Фернандо и Кими, причём, как ни удивительно, можно сказать, что одному и тому же. Многие думают, что они очень разные, но по-настоящему важно лишь то, как они приступают к тренировкам, готовясь к старту воскресной гонки.

Им безразлично, быстро или медленно они едут на первой тренировке, они просто занимаются настройкой машины и подготовкой к гонке. А ты в юности хочешь показать хорошую скорость в каждой сессии, но потом начинаешь что-то понимать и думаешь: «Сейчас условия такие-то, но к воскресенью они несколько изменятся, надо сделать на это поправку и кое-что изменить в подходах».

Сейчас Грожан готовится к своему пятому сезону в составе Haas, и его напарником уже третий год будет Магнуссен.

«Он быстрый, очень быстрый, так что одолеть его непросто, – отозвался Роман о Кевине. – Настоящий викинг, никогда не сдаётся. До того, как мы стали напарниками, я его недолюбливал. Но когда вы выступаете в одной команде, ты понимаешь, что он борется на трассе, делая всё, что только возможно, чтобы заработать очки для команды».

В прошлом сезоне между гонщиками Haas не раз были столкновения на трассе, но Грожан настаивает, что всё это осталось в прошлом: «Да, в прошлом году было несколько таких случаев, но после этого мы всё обсудили и просто скорректировали подходы к борьбе на трассе, поскольку у нас были разные точки зрения на произошедшее. Но теперь всё вполне нормально».