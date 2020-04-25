Сафнауэр: Мы давно присматривались к концепции Mercedes

В этом году на зимних тестах в Барселоне команда Racing Point, точнее, её новая машина произвела на всех сильное впечатление не только своей скоростью, но и тем, что она подозрительно похожа на прошлогоднюю Mercedes W10, разве что выкрашенную в характерный розовый цвет.

В прошлом году руководство команды из Сильверстоуна приняло ряд важных решений, имеющих стратегическое значение, в частности, в Racing Point начали продувать модели своих машин в аэродинамической трубе Mercedes. Также были существенно увеличены производственные возможности команды.

Про сорт здесь.

По словам Отмара Сафнауэра, руководителя Racing Point, они уже давно планировали применить ту же аэродинамическую концепцию, что много лет с успехом использует Mercedes.

«Мы долгое время присматривались к этой концепции, в основном из-за того, что коробки передач мы приобретаем у Mercedes, а это задаёт определённые параметры, – рассказал он в интервью официальному сайту чемпионата. – В Mercedes разработали корпус своей коробки, чтобы он соответствовал именно такой концепции.

Раньше мы приобретали эти КПП, но применяли совершенно иную аэродинамическую концепцию, а это означало, что мы всегда были в неблагоприятном положении. В общем, мы давно хотели перейти к подходам, сравнимым с теми, что используются в Mercedes. Т.е. чтобы у машины был небольшой рейк (угол продольного наклона корпуса к поверхности трассы), чтобы её задняя часть была ниже, но раньше у нас некогда не было финансовых ресурсов, чтобы это всё это воплотить…»

Говоря о кризисной ситуации, в которой оказалась Формула 1 из-за пандемии коронавируса, Сафнауэр сказал: «Мы должны осознать, что подобные вещи могут происходить. Поэтому нам нужны способы и средства, которые в следующий раз позволят меньше волноваться из-за финансовой ситуации, в частности, более разумные бюджеты.

Сейчас нам пришлось остановить работу, поэтому никакие разработки не ведутся. Впрочем, хорошо, что деньги при этом почти не тратятся. Перерыв уже был продлён на две недели, но я полагаю, что придётся это сделать снова. В целом вся деятельность сейчас приостановлена».

По мнению руководителя Racing Point, в этой ситуации все реформы Формулы 1 имеет смысл отложить на 2023 год: «Если мы продемонстрируем, что гонки могут быть интересными и с машинами этого поколения, по-моему, было бы разумным прикинуть, не перенести ли переход на новые правила ещё на год. Или даже пересмотреть всю концепцию нового регламента, признав, что и эти машины не так уж плохи.

Вообще-то они довольно эффективные, и если не менять правила, это позволит сэкономить деньги. А в такие времена мы должны делать всё, что только возможно, ради сокращения расходов».