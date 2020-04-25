В Баку назвали условия проведения гонки в 2020-м

В пятницу промоутер Гран При Азербайджана, компания Baku City Circuit, опубликовала заявление, в котором назвала условия проведения этапа Формулы 1 в Баку в 2020 году.

Во-первых, промоутеры не рассматривают вариант проведения гонки без зрителей, поэтому необходимо снятие карантинных ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Во-вторых, исходя из погодных условий, гонку можно провести не позднее середины октября.

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«В настоящее время все участники Формулы 1 продолжают следить за ситуацией, – говорится в заявлении промоутеров Гран При Азербайджана. – Компания Baku City Circuit (BCC) заявляет, что не может подвергать риску здоровье сотрудников, болельщиков и участников чемпионата, и поэтому объявление даты проведения этапа в Баку станет возможным только тогда, когда ситуация стабилизируется и карантинные меры будут отменены.

Промоутер Гран При Азербайджана не считает целесообразным проведение гонки без зрителей и надеется, что до конца июня текущего года появятся возможности и условия, при которых Баку сможет принять участников и болельщиков Формулы 1.

Принимая во внимание климатические условия в регионе, BCC и Формула 1 согласились, что бакинский этап чемпионата желательно провести до середины октября.

Надо отметить, что бакинский этап Формулы 1 проходит по центральным улицам столицы Азербайджана, и на строительство необходимой инфраструктуры потребуется порядка 12 недель. Соответственно, решение о проведении гонки в Баку должно быть принято не позже первой недели июля.

Мы благодарим всех участников и партнёров Гран При Азербайджана за понимание и с нетерпением ждем возможности, когда сможем поприветствовать вас в Баку в этом году».