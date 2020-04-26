Баррикелло вспоминает Гран При Европы 1993 года

Карьера Рубенса Баррикелло в Формуле 1 была очень долгой, он провёл в чемпионате 19 сезонов, пережив разные периоды, как весьма успешные, так и не слишком удачные. Но бразильский ветеран автоспорта по-прежнему гордится тем, что ему довелось выступать в одно время с Айртоном Сенной, его великим соотечественником.

Когда 20-летний Рубенс дебютировал в Формуле 1 в команде Jordan в 1993 году, Сенна был его кумиром: «Я был в восторге от самого факта, что получил возможность выступать на одной трассе с Айртоном. Мне всегда хотелось себя ущипнуть, поскольку это казалось просто невероятным!»

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Особое место в его воспоминаниях занимает Гран При Европы 1993 года, в том сезоне проходивший на британском автодроме в Донингтоне. Баррикелло проводил лишь третью гонку в Формуле 1, причём это был его первый опыт управления столь мощной машиной на залитой дождём трассе. Квалификацию он закончил с 12-м результатом, но прекрасно стартовал и уже под конец первого круга вышел на 4-ю позицию.

«Это была моя третья гонка Формулы 1, и хотя все потом обсуждали, как здорово Сенна проехал первые круги, мой первый круг тоже сложился отлично, – вспоминал Рубенс в интервью RTL. – С 12-й стартовой позиции я переместился на 4-ю.

Я впервые пилотировал под дождём, и мне это сразу понравилось. В какой-то момент гонки я даже ехал вторым, хотя и недолго. Когда я заметил Айртона в зеркалах заднего вида, я подумал, что, может быть, даже лидирую, но в итоге он меня опередил. Зато я получил отличную возможность наблюдать за тем, как пилотирует мой кумир!»

Не очень понятно, о каком моменте гонки Баррикело говорит, поскольку на всех её стадиях Сенна ехал впереди него, судя по покруговой схеме Гран При Европы 1993 года, хотя на 49-м круге Рубенс действительно пробился на 2-ю позицию, опередив гонщиков Williams Деймона Хилла и Алена Проста. Но на 70-м круге в двигателе Hart на Jordan бразильца упало давление топлива, что привело к сходу с дистанции.

С надёжностью у команды Эдди Джордана в том сезоне дело обстояло весьма неважно, сходов было очень много, но всё-таки Баррикелло смог привлечь к себе внимание: он регулярно опережал более опытных напарников, Ивана Капелли и Тьери Бутсена, и свои первые очки заработал на Гран При Японии, финишировав 5-м.