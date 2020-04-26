Джеймс Эллисон ухаживает за садом и строит гардеробную

Техническому директору Mercedes Джеймсу Эллисону, как и всем в Формуле 1, не терпится поскорее вернуться к работе, но пока обстоятельства в глобальном масштабе складываются так, что вынужденные каникулы затягиваются. Однако он старается не терять времени даром.

«За это время прошли многочисленных совещания, в которых участвовали представители руководства команд чемпионата, а также FIA и Формулы 1, в ходе которых мы пытались найти способы, как преодолеть этой трудный период, – рассказал Джеймс. – Но они заняли лишь небольшую часть того времени, которое у нас появилось сейчас, когда мы все находимся на самоизоляции.

Про сорт здесь.

К счастью, у меня есть красивый сад, где я занимался наведением порядка, спилил лишние деревья и вообще старался найти там применение своим силам. Кроме того, в доме я продолжил работать над проектом гардеробной, который начал ещё два года назад. Но до последнего времени работа продвигалась очень медленно, так что если и есть какой-то плюс у этого неприятного периода, то он заключается в том, что теперь моя гардеробная почти готова».

В ходе видеочата с пресс-службой команды Mercedes Эллисона спросили, кого бы он выделил среди руководителей, с которыми ему довелось работать за 29 лет карьеры в Формуле 1, и он назвал имя Боба Белла.

«Обычно инженер работает под руководством другого инженера, пока не займёт должность технического директора, и тогда твоими начальниками становятся люди других профессий, – ответил он. – Я работал с многими людьми, заслуживающими восхищения, но больше всего это относится к Бобу Беллу.

Возможно, это имя кого-то удивит, ведь ведь мне довелось сотрудничать с людьми знаменитыми, в том числе с Россом Брауном. Но именно Боб Белл стал тем инженером, о котором можно говорить только в превосходной степени. Для него характерны максимально здравые суждения, но ещё важнее то, что его отличает беспрецедентная открытость и честность. С ним очень приятно работать.

Именно Боб оказал наибольшее влияние на меня как на инженера, и он всегда ставит интересы коллектива превыше своих личных интересов. Если же говорить о руководителях команд, то я считаю, что лучший из всех, с кем мне довелось трудиться, это Тото Вольфф. Он создаёт в команде тёплую и жизнерадостную атмосферу и даёт всем, кто с ним работает, определённую степень свободы, чтобы люди сами принимали решения и действовали самостоятельно. При этом он предъявляет ко всем нам очень высокие требования.

Я считаю, что мне повезло: я работаю под руководством Тото, а значительная часть инженерной структуры нашей команды была создана Бобом Беллом и с тех пор почти не менялась. В своё время именно он был её архитектором, и вы можете поинтересоваться мнением любого, кто работает в техническом департаменте Mercedes – все скажут, что испытывают к нему огромное уважение.

Кстати, такие я же качества, о которых я говорил в случае с Бобом, отличают и Льюиса Хэмилтона, для него тоже характерны открытость и честность. За всё время его выступлений в Формуле 1, когда он выиграл шесть чемпионских титулов и одержал несчётное количество побед, вы не вспомните практически ни единого случая, когда бы его действия были достойны порицания.

Он совершает на трассе манёвры, от которых захватывает дух, он действует очень смело, но вы никогда не увидите, чтобы он был откровенно грубым, чтобы он расталкивал соперников, позволял себе какие-то недостойные приёмы. Среди многочисленных чемпионов мира Льюис – едва ли не уникальный пример высочайших спортивных качеств».