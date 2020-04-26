Доменикали опровергает слухи о возвращении в Ferrari

Стефано Доменикали, руководивший командой Ferrari c ноября 2007-го по апрель 2014 гг., а ныне возглавляющий компанию Lamborghini, развенчал слухи о возможном возвращении в Маранелло.

«А меня не считают преемником Жана Тодта на посту президента FIA или новым главой Liberty Media? – иронично отреагировал Доменикали в ходе интервью газете Corriere della Sera. – Я руковожу комиссией FIA по гонкам на одноместных машинах, это правда, и остаюсь страстным поклонником Формулы 1. Но я продолжу работать там, где работаю сейчас».

Про сорт здесь.

Доменикали добавил, что у него никогда не было соблазна вернуться в Ferrari, даже после того, как год назад президент этой компании Джон Элканн, также возглавляющий концерн Fiat Chrysler, сделал ему конкретное предложение.

«Если говорить о Ferrari, то новости и слухи о ней контролировать невозможно. Я давно знаю Элканна, у меня многолетний опыт работы в этой сфере, – сказал итальянский менеджер. – Конечно, мы общаемся, обсуждая главные темы в автомобильном мире. Но предположения о моём возвращении в Маранелло – не более чем сплетни, не имеющие под собой никакого основания.

Я убеждён, что Маттиа Бинотто неплохо справляется с делом и как технический директор, и как руководитель команды. Он быстро освоился на этой должности, продемонстрировав управленческие навыки и сбалансированный подход.

Думаю, в прошлом году он потратил много сил, когда нужно было контролировать Феттеля и Леклера. Гонщики с чемпионскими амбициями не всегда прислушиваются к инструкциям команды, тем более, если их двое. С другой стороны, они всегда находятся в центре внимания, всегда на виду.

Шарля отличает и талант, и хорошая психологическая подготовка, кроме того, у него с Ferrari многолетний контракт. Теперь команде нужна только конкурентоспособная машина, а все прочие проблемы не столь важны».