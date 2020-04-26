eSport: Норрис выиграл дебютную гонку IndyCar

Пилот McLaren Ландо Норрис продемонстрировал свою универсальную гоночную, а скорее игровую подготовку, одержав уверенную победу на 4-м этапе IndyCar iRacing Challenge, хотя это был его дебют в американской виртуальной серии.

Начать надо с того, что на трассе в Остине он был заметно быстрее соперников во всех сессиях, завоевал поул и легко выиграл старт, хотя в IndyCar он даётся с хода, что для него не очень привычно.

Про сорт здесь.

На первой стадии гонки Ландо лидировал с большим преимуществом, провёл плановый пит-стоп, вернулся на трассу шестым и вскоре после рестарта вышел на 4-ю позицию, но затем в начале 16-го круга допустил ошибку.

Его машину развернуло, он потерял несколько позиций и 18-й круг начал на 11-м месте, но сразу принялся отыгрываться.

В этот момент лидировал Уилл Пауэр, стартовавший вторым, но сначала австралиец свернул в боксы, затем, возвращаясь на трассу на холодной резине, тоже ошибся, слишком агрессивно атаковав поребрик, после чего его машину дважды развернуло, и он едва не столкнулся с Скоттом Маклафлином, своим напарником по команде Penske.

Гонку возглавил Пато О’Вард, напарник Норриса по Arrow McLaren SP. На 20-м круге Ландо опередил Маркуса Эриксона и вышел на 4-ю позицию. Но вскоре развернуло машину Алекса Палоу, ехавшего вторым, и вот Норрис уже 3-й.

На 21-м круге он легко обогнал Маклафлина и бросился вдогонку за О’Вардом. Было видно, что Ландо едет явно быстрее напарника, дистанция между машинами стремительно сокращалась.

За 9 кругов до финиша он вновь свернул в боксы и после пит-стопа оказался на 5-й позиции, но почти сразу переместился на 4-ю и устремился за Феликсом Розенквистом. Начиналась решающая фаза гонки.

За 5 кругов до финиша в боксы поехал и О’Вард, Палоу унаследовал лидерство, его преследовал Феликс Розенквист, Норрис ехал следом. Когда испанец тоже свернул на пит-лейн, Розенквист возглавил в гонку, однако вскоре ошибся, его машина вылетела за пределы трассы, и в этот момент Норрис вернул себе лидирующую позицию.

Пока швед возвращался на трассу, он пропустил вперёд и О’Варда, так что гонку возглавил дуэт пилотов Arrow McLaren SP. На заключительных кругах мексиканец пытался догнать напарника, но Ландо пилотировал безупречно и первым пересёк линию финиша с преимуществом в секунду с лишним.

«Одержать эту победу было непросто, – прокомментировал Норрис после гонки. – Но я сам усложнил себе задачу, когда на втором отрезке дистанции допустил ошибку, и мою машину развернуло. В общем, пришлось потрудиться, особенно на заключительных стадии, когда меня догонял Пато.

Я даже не думал, что смогу вернутся в лидеры, но мне это удалось. Мой гоночный инженер скомандовал по радио, чтобы я продолжал атаковать, что я и сделал. Не знаю, что там произошло с Уиллом Пауэром, но его ошибка, а также оплошности ещё нескольких гонщиков позволили мне вновь выйти в лидеры».

Остаётся добавить, что та лёгкость, с которой дебютант IndyCar разделался со всеми соперниками, в том числе и с теми, кто намного более опытен, чем он, явно бросалась в глаза. Один из болельщиков прокомментировал происходившее на виртуальном автодроме Circuit of the Americas весьма ярко: «Пригласив Ландо, в IndyCar совершили PR-самоубийство».

Следующий этап серии iRacing Challenge пройдёт через неделю на овальном автодроме в Индианаполисе.