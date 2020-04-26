Кристиан Хорнер: В Шпильберге уже всё готово к старту

Мы писали о том, что Хельмут Марко, консультант Red Bull по автоспорту, подтвердил даты проведения первых гонок сезона и назвал условия их проведения; теперь на эту же тему в весьма оптимистичном ключе высказался и Кристиан Хорнер.

По словам руководителя команды Red Bull Racing, предложенная конкретная дата начала сезона, а именно 5 июля, на которую назначен Гран При Австрии, задаёт участникам чемпионата позитивный настрой, а это, безусловно, хорошо, даже если в силу обстоятельств планы вновь придётся пересмотреть.

Про сорт здесь.

«Мы полны надежды, и если проведение гонки будет признано безопасным, это станет отличным началом чемпионата, – рассказал Хорнер в интервью таблоиду The Sun. – Я знаю, что в Red Bull сделают всё возможное, чтобы этому содействовать.

Если будет получено согласие от службы здравоохранения и правительства, это задаст своего рода точку старта, на которую смогут ориентироваться остальные. Разумеется, сейчас проводится изучение всех вопросов, связанных с проведением гонки без зрителей и с участием минимального количества людей. Будут применяться специальные процедуры, в том числе, будет проводиться тестирование персонала команд, численность которого будет сокращена.

Но всегда, даже в такие времена, когда царит неопределённость, важно ставить конкретные цели. Если в вашей жизни нет цели, то она проходит мимо. Глобальный кризис сильнее нашего спорта, но если вы наметите некий ориентир и скажете, что 5 июля станет точкой отсчёта, то её всегда можно будет поменять, даже если ситуация ухудшится.

Но в Шпильберге уже всё готово к старту, можно сказать, остаётся только нажать кнопку. По-моему, на Red Bull Ring есть возможность реагировать быстрее, чем на любом другом автодроме мира».

Если события будут развиваться по сценарию, о котором говорят Хельмут Марко и Кристиан Хорнер, то Формула 1 зафрахтует чартерные рейсы, которые будут напрямую прибывать на авиабазу в Цельтвеге, расположенную всего в пяти минутах езды от Red Bull Ring. При этом все команды могут быть размещены в разных отелях, чтобы избежать лишних контактов между людьми.