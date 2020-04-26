Рикардо Дивила: 1945 – 2020

Рикардо Дивила, гоночный конструктор, в своё время разрабатывавший машины для команды Fittipaldi F1, скоропостижно ушёл из жизни в возрасте 74 лет.

Опытный бразильский специалист за годы карьеры работал в разных категориях автоспорта, причём буквально до последних дней. С Эмерсоном и Вилсоном Фиттипальди он сотрудничал ещё с конца 60-х, после чего последовал за ними в Европу, а в середине 70-х создал машину Copersucar-Fittipaldi FD01, на которой в Формуле 1 в 1975-м выступал старший из братьев.

Про сорт здесь.

Его первая разработка была не слишком удачной, лучшим результатом в её дебютном сезоне было 10-е место в Гран При США. Но Дивила продолжал работать с бразильской командой, за которую в 1976-м выступал уже Эмерсон Фиттипальди, к тому времени двукратный чемпион мира.

Ему тоже не удалось добиться громких успехов за рулём FD04, но он хотя бы начал зарабатывать очки. Ещё через год Эмерсон пару раз финишировал 4-м – на домашней трассе в Интерлагосе и в Гран При Аргентины.

Дивила ещё несколько сезонов работал в качестве технического директора Fittipaldi, после чего в 1979-м перешёл в команду Wolf, а на следующей стадии карьеры был инженером-консультантом, сотрудничая с такими сериями, как Формула 2, CART и чемпионатом по гонкам на выносливость.

В 1989-м Дивила вернулся в Формулу 1, возглавив команду Ligier, но машина, созданная при его участии для сезона 1990 года оказалась неконкурентоспособной; такая же участь ждала и следующий его проект, машину команды Lamborghini, дебютировавшую в чемпионате в 1991-м.

Затем он сотрудничал с такими командами, как Fondmetal и Minardi, в которой в 1993-м выступал Кристиан, сын Вилсона Фиттипальди.

После Формулы 1 Дивила работал в гонках на выносливость, создавая машины для таких команд, как Pescarolo и Nissan, а также пестовал молодых инженеров и сотрудничал с гоночной прессой в качестве технического эксперта.