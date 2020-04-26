С днём рождения, Даниил Квят!

Согласитесь, это же здорово, что нам есть за кого болеть в Формуле 1! За минувшее десятилетие был только один сезон, когда в чемпионате не выступали гонщики из России, но в 2014-м «вакуум» заполнил Даниил Квят, незадолго до этого выиграв титул в GP3, и глаза наших болельщиков заблестели вновь.

А уж когда Даниил перешёл в Red Bull Racing и впервые поднялся на подиум, то радости просто не было предела! Правда, потом не раз бывало, что глаза наши блестели и от слёз, но это спорт, и от неудач никто не застрахован.

Про сорт здесь.

«…Такова вся спортивная жизнь — лишь мгновение ты наверху и стремительно падаешь вниз», – пел полвека назад классик о другом виде спорта, хотя это в равной мере относится и к гонкам. Главные строчки в той старой песне всё-таки дальше: «Но я всё ж таки был наверху – и меня не спихнуть с высоты!»

В прошлом году Даниил в третий раз поднялся на подиум, и мы вновь ликовали! Тем более, та дождевая гонка в Хоккенхайме была совершенно безумной, поэтому всем запомнилась. И этого яркого достижения у Квята не отнимет никто. Он применил весь свой талант, всё своё мастерство, чтобы доказать: он не зря вернулся в Формулу 1! И доказал.

В этом году события в мире спорта развиваются по странному сценарию, в новейшей истории человечества такого ещё не было, но мы все живём надеждой, что сезон, пусть и позже, но начнётся. Общий интерес подогревает и то, что машина AlphaTauri должна быть довольно быстрой и позволит развить прошлогодний успех, когда команда из Фаэнцы заняла 6-е место в Кубке конструкторов.

Да, ещё один момент: её новая раскраска действительно хороша, а Даниилу очень идёт бело-синяя униформа – это ведь тоже должно поднимать настроение и боевой дух!

А сегодня ему поднимают настроение многочисленные поздравления, которые он получает в свой день рождения. Вот, например, что пишет команда AlphaTauri на своих страницах в социальных сетях:

«Сегодня нашему 26-му номеру исполнилось 26! – Присоединяйтесь к нам и шлите Даниилу всяческие поздравления в день рождения!»

Присоединяемся!

Что же касается пожеланий, то Даниил Квят, наверное, догадывается, чего мы ему желаем. Пусть будет как можно больше поводов для радости, которую с ним смогут разделить все его болельщики, прежде всего, российские! И, конечно, F1News.ru!