Сафнауэр: Цель – через три года войти в группу лидеров

В следующем году название Racing Point станет историей и поменяется на Aston Martin, а команда из Сильверстоуна фактически получит статус заводской. По словам её руководителя, Отмара Сафнауэра, стратегические цели сводятся к тому, чтобы примерно через три года начать регулярно выигрывать гонки.

Отмар Сафнауэр: «Вероятно, перед нами трёхлетний план. Реконструкция базы займёт пару лет, столько же времени понадобится, чтобы нанять правильных специалистов, и в течение переходного периода команда не сможет выступать так, как хотелось бы, для этого требуется выйти на следующий уровень.

Про сорт здесь.

Но с каждым годом мы должны выступать всё лучше, нельзя допускать регресса. Цель заключается в том, чтобы войти группу лидеров, быть максимально конкурентоспособными, чтобы выигрывать гонки и регулярно финишировать в первой тройке.

Даже если мы не будем входить в тройку лидеров, можно сказать, что эта группа превратится в четвёрку или даже пятёрку, и мы должны стать её частью. К ней может присоединиться кто-то ещё, но мы все должны выступать на таком уровне, на каком сейчас выступают лидеры – это мы будем считать успехом».