Сироткин: По ходу карьеры у меня было немало трудностей

В субботу силами SMP Racing был организован видео-чат с Сергеем Сироткиным, в своё время выступавшим и в Формуле 1, и в гонках на выносливость, а в этом году открывшим собственную Академию картинга.

Сергей ответил на множество вопросов, но начался разговор с его советов молодым гонщикам: «Картинг, так или иначе – тот базис, который закладывает правильное понимание физических процессов пилотирования и поведения машины. Всё это ты в дальнейшем используешь, несколько адаптируя, в разных категориях вплоть до Формулы 1. Это первый совет.

Про сорт здесь.

Во-вторых, надо искренне любить дело, которым занимаешься. Если тебе самому интересно, если искренне хочется добиться результата и нравится добиваться результата, то ты сам придумаешь, что и как делать. И сделаешь это лучше других.

Я с этим не раз сталкивался за свою карьеру, это один из ключевых моментов, которые я для себя почерпнул. Это заставляло двигаться вперёд, не давало сломаться, помогало преодолевать определённые карьерные сложности.

И третье: важно в нужный момент оказаться в нужном месте. На самом деле, у меня по ходу карьеры далеко не всё с этим было гладко. Часто бывает, что ты где-то выступаешь, показываешь хорошие результаты, но это либо не так преподносится, либо не слишком широко анонсируется, поэтому остаётся незамеченным. А бывает, что все на тебя смотрят в надежде увидеть какой-то результат, но что-то по каким-то причинам идёт не так, и ты остаёшься в дураках.

По ходу карьеры у меня тоже было немало трудностей из-за того, что в нужные моменты не всё складывалось хорошо, а когда дела шли удачно, это не было достаточно представлено окружающим».

Был задан вопрос и о том, чем занимается Сергей в этот необычный период, и каким образом ему удаётся поддерживать хорошую физическую форму: «Самоизоляция – странная штука, но оказалось, что в ней есть и преимущества. У меня дома достаточно много спортивного инвентаря, но тут всё-таки невозможно детально следовать методикам тренировок, которых я придерживался достаточно много времени, поэтому я был вынужден искать для себя какие-то другие подходы.

Понятно, что сейчас нет постоянных перелётов, бессонных ночей в самолёте, смены часовых поясов, а все эти факторы пагубно влияют на твоё физическое состояние. И если всё это суммировать, то могу сказать, что в такой хорошей форме, в какой я сейчас, я никогда не был за всю карьеру. Шесть-семь дней в неделю я стабильно тренируюсь, это достаточно большой объём работы, плюс эти новые подходы – всё вместе даёт свои плоды».

Также Сергея спросили о наиболее талантливых гонщиках современной Формулы 1, кому пока не удалось выиграть чемпионский титул.

«На ум сразу приходит имя Макса Ферстаппена – я уверен, что у него ещё будет возможность стать чемпионом – при грамотном планировании своей карьеры, – ответил он. – Если сравнивать его с нынешней формой того же Льюиса Хэмилтона, то, пожалуй, именно Ферстаппен максимально к нему близок.

Шарль Леклер – очень хороший парень и пока в самом начале пути, но я очень надеюсь, что у него будет возможность побороться за титул, в том числе за рулём Ferrari. Он действительно в состоянии это сделать.

Может быть, Даниэль Риккардо тоже – говорю это не потому, что я с ним очень хорошо общаюсь, а потому, что он действительно очень талантливый и быстрый пилот. Он очень хорош как командный игрок в том плане, что умеет выстроить вокруг себя коллектив и создать правильную атмосферу в этом коллективе, которая объединяет всех, кто в него входит – инженеров, механиков и т.д. Это те имена, которые можно называть сразу…»