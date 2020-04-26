Сын Мики Сало готовится начать карьеру в автоспорте

18-летний Макс Сало, сын бывшего гонщика Формулы 1 Мики Сало, намерен в этом году начать карьеру в автоспорте, и его выбор пал на японскую серию Ф4. Правда, сейчас, как и во всех других чемпионатах, старт сезона там отложен до лета из-за пандемии коронавируса.

Можно сказать, что Макс последовал примеру отца, поскольку в начале 90-х тот тоже выступал в Японии в серии F3000, впоследствии переименованной в Super Formula.

Про сорт здесь.

«Основные планы на этот год связаны с Ф4, но Макс также намерен выступать в японском Кубке Porsche, – рассказал Мика Сало в интервью финской газете Iltalehti. – Там он уже дебютировал, в первой же квалификации показал нормальную скорость, и в какой-то момент у него было 6-е время, однако потом он задел ограждения, в результате чего машина получила слишком серьёзные повреждения, поэтому стартовать в гонке оказалось невозможно.

Я не учу его пилотировать, но могу что-то посоветовать, обратить внимание на какие-то детали. Например, подсказать, как работать с телеметрией, что при этом важно, что главное. Постараюсь ездить с ним на гонки, насколько это будет возможно, если будет позволять моя работа».