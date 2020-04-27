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Автоспорт

Акционеры оказали McLaren финансовую поддержку

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McLaren Technology Group получила от акционеров дополнительные 300 млн. фунтов стерлингов в качестве поддержки в этот кризисный период; кроме того, ведутся переговоры с банками о реструктуризации кредитов.

Группа компаний, в которую входит команда Формулы 1, автомобилестроительный завод McLaren Automotive, McLaren Electronic Systems и ещё несколько подразделений, принадлежит частным владельцам и контролируется бахрейнским инвестиционным фондом Mumtalakat, владеющим 57,7% акций.

Про сорт здесь.

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Дополнительные средства, полученные McLaren в феврале и марте, будут направлены на поддержку компаний группы «в период беспрецедентного кризиса».

McLaren Automotive уже пришлось пересмотреть планы на 2020 год, снизив объём производства спорткаров с 4662 автомобилей до 4000. Большинство сотрудников всех подразделений принудительно отправлены в отпуска, а их зарплаты снижены.

По итогам 2019 года выручка группы выросла на 18,2%, достигнув 1,5 миллиардов фунтов, благодаря повышению суммы призовых, заработанных командой Формулы 1, а также росту спроса на спорткары McLaren.

Источник:www.f1news.ru

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