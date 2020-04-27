Бергер: Бюджеты в Формуле 1 можно снизить до $100 млн

Бывший гонщик Формулы 1 Герхард Бергер полагает, что какие-то последствия кризисной ситуации, в которой оказалась Формула 1 из-за пандемии коронавируса, могут в итоге дать положительный эффект, но за это придётся дорого заплатить.

«Конечно, это открывает какие-то возможности, но в реальности они обходятся дорого, – заявил австриец в интервью Auto Motor und Sport. – Это можно сравнить с тем, что происходило в 90-е годы, когда в Формуле 1 шла борьба за повышение стандартов безопасности.

Про сорт здесь.

Президентом FIA тогда был Макс Мосли, и он всегда хотел снижать скорости, но его никто не слушал. Команды не хотели переделывать машины, а владельцы автодромов не хотели тратить деньги на дополнительные меры безопасности.

Но всё изменилось 1 мая 1994 года, когда в Имоле произошла ужасная авария, в которой разбился Айртон Сенна. В итоге эти события развязали Мосли руки и дали возможность осуществить его планы. С нынешним кризисом будет такая же история.

Главный вопрос, которым сейчас все задаются, сводится вот к чему: как нам выжить в условиях кризиса? По-моему, бюджеты команд можно снизить до уровня в $100 млн, не делая при этом никаких исключений».

С 2017 года Бергер занимает пост президента компании ITR, промоутера кузовного чемпионата DTM, и он сослался на опыт этой серии, организаторы которой идут по пути последовательного снижения расходов, в частности, ещё до старта прошлого сезона было принято решение о существенном увеличении числа стандартных компонентов.

«Ещё до кризиса мы провели масштабное разоружение и сейчас работаем с большим числом стандартных компонентов, – сказал Бергер. – Благодаря этому в технологиях мы уже приблизились к возможному нижнему пределу затрат.

В принципе, команда, выставляющая на старт две машины, не должна тратить за сезон больше четырёх, максимум пяти миллионов евро. Конечно, мы не должны забывать, что у нас есть два автопроизводителя (Audi и BMW), и у каждого из них по несколько машин. Мы бы охотно работали ближе к верхнему пределу бюджетов, но не только мы ищем правильный подход, во всех сериях заняты тем же самым».