Боттас должен бороться за титул, чтобы остаться в Mercedes

Матти Кюллёнен заслуженно относится к числу наиболее известных финских гоночных экспертов, он начал комментировать Формулу 1 на национальном телевидении ещё в 1987 году.

По его мнению, максимальной популярности Ф1 в Финляндии достигла в конце 90-х, когда Мика Хаккинен стал двукратным чемпионом мира, а гонки транслировались по общедоступному каналу MTV.

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«Мне было очень грустно видеть, как потом эта общая эйфория пошла на спад, – вспоминал Кюллёнен в интервью газете Helsingin Sanomat. – Хотелось, чтобы она продолжалась как можно дольше, но это было невозможно, хотя финны по-прежнему выступали в Формуле 1, и один из них в 2007 году даже выиграл чемпионат».

Но в 2020-м Кими Райкконену уже исполнится 41 год, его контракт с Alfa Romeo истекает в этом сезоне, и велика вероятность, что единственным представителем Финляндии в чемпионате мира останется Валттери Боттас.

«Понятно, что в его карьере должен произойти некий поворот, Валттери уже недостаточно лишь нескольких побед, и если он не сможет побороться за титул в этом году, ему будет сложно рассчитывать на продление контракта с Mercedes, – считает 71-летний ветеран финской гоночной журналистики. – Можно сказать, что Боттас всё время остаётся в тени, он не настолько крутой парень, как Райкконен.

При этом он определённо очень умён, у него хорошее чувство юмора, но ему не хватает того обаяния, что свойственно Льюису Хэмилтону и некоторым другим гонщикам. Зато он – трудяга, и всегда старается максимально качественно выполнить свою работу».

Теоретически Валттери может ещё не один год выступать в Формуле 1, но проблема в том, что среди молодых финских гонщиков нет достойных кандидатов, претендующих на место в командах чемпионата.

Кюллёнен предвидит, что в будущем, когда и Боттас соберётся завершать карьеру, это может повлечь очередное падение популярности Ф1 в Финляндии: «Разумеется, ситуация будет непростой. Однако я считаю, что у основной части болельщиков интерес всё-таки сохранится, я не ожидаю, что сокращение аудитории будет таким же, как было при переводе трансляций на платные телеканалы».