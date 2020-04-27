Хельмуту Марко 77 лет!

Хельмуту Марко – бывшему гонщику Формулы 1, гоночному консультанту Red Bull, исполнилось 77 лет.

Хельмут родился в Граце в 1943-м и учился в одной школе с будущим чемпионом Формулы 1 Йохеном Риндтом. Он получил степень юриста, но наибольшего успеха добился в автоспорте. Сначала в гонках на выносливость, выиграв в 1971-м «24 часа Ле-Мана» за рулём Porsche, а потом в роли менеджера.

Про сорт здесь.

Спортивную карьеру пришлось завершить из-за камня, вылетевшего во время Гран При Франции из-под машины Эмерсона Фиттипальди, который пробил шлем и ослепил Марко на левый глаз.

С совладельцем Red Bull Дитером Матешицем Марко познакомился, будучи менеджером Патрика Фризахера, которого поддерживали в Red Bull. Под Фризахера Марко участвовал в создании первой молодёжной команды Red Bull в Формуле 3000. Карьера Патрика скоро закончилась из-за травмы руки, а Хельмут с тех пор с Red Bull не расставался.

Прямота и скорость принятия решений Хельмута Марко вызывают благоговейный страх у молодых гонщиков. Бывшие участники молодёжной программы Red Bull порой признавались, что опасаются читать пришедшие от него смс-ки после неудач, но австриец многим дал возможность выступить в Формуле 1, а в том, что не всегда этот опыт заканчивался для них удачно, его вины нет.

С днём рождения, доктор Марко!