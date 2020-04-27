Действующий чемпион мира написал в Instagram о том, что он чувствует во время вынужденной паузы…

Льюис Хэмилтон: «Я каждый день скучаю по гонкам. Впервые с тех пор, как мне исполнилось восемь лет, я не начал сезон. Когда ты много лет живешь и дышишь чем-то одним, а это что-то вдруг пропадает, столь огромную пустоту сложно заполнить. Но даже из этого времени можно взять что-то позитивное.

Про сорт здесь.

Сейчас у всех нас есть время подумать о жизни, о наших решениях, о целях, о людях, которые нас окружают, о нашей карьере. Мы видим, что небо стало чище, что в мире убивают гораздо меньше животных – просто потому, что наши желания стали скромнее.

Давайте же завершим этот сложный период с лучшим знанием окружающего нас мира, изменив свои привычки и предпочтения. Давайте выйдем из этого обновлёнными, сильными и здоровыми, но прежде всего – более добрыми, щедрыми и милосердными к окружающему нас миру и людям в нем. Я надеюсь, что у нас всё получится».