Заявление Чейза Кэри

После заявления об отмене Гран При Франции и готовности Сильверстоуна провести гонку при пустых трибунах, исполнительный директор Формулы 1 Чейз Кэри рассказал о планах на сезон 2020 года…

Чейз Кэри: «Несмотря на то, что утром было объявлено, что намеченный на конец июня Гран При Франции не состоится, сейчас мы ещё больше, чем прежде, уверены в реализации наших планов начать сезон этим летом.

Про сорт здесь.

Мы планируем в июле, августе и в начале сентября провести европейские этапы. В сентябре, октябре и ноябре мы будем гоняться в Евразии, Азии и Америке, а завершим сезон в декабре в Бахрейне и Абу-Даби, всего – от 15 до 18 этапов.

Мы опубликуем окончательный календарь, как только это будет возможно. Мы ожидаем, что первые гонки пройдут без болельщиков, но надеемся, что они смогут участвовать в наших мероприятиях по мере продолжения сезона.

Многие вопросы предстоит решить, определиться с процедурами для команд и других наших партнёров, чтобы они смогли прибыть в эти страны и работать там. Здоровье и безопасность участников остаётся приоритетом. Мы будем двигаться вперед только с полной уверенностью в том, что эти процедуры позволят избежать риска и возможных проблем.

FIA, команды, промоутеры и другие ключевые партнеры работали с нами весь этот период. Мы хотим поблагодарить их за поддержку и усилия в это невероятно сложное время. Важно отметить тот факт, что команды с одной стороны поддерживали нас, а с другой сосредоточились на создании систем вентиляции лёгких, чтобы помочь инфицированным Covid-19.

В этот период мы обдумывали наши планы на сезон 2020 года, работали с FIA и командами над обеспечением долгосрочного будущего Формулы 1 с помощью ряда новых технических, спортивных и финансовых правил.

Очевидно, что эти планы могут измениться – предстоит решить множество проблем, да и вирус добавляет непредсказуемости. Все мы хотим вернуться в тот мир, который знаем и любим, но понимаем, что это должно быть сделано правильно и безопасно. Мы с нетерпением ждем возможности внести свой вклад, позволив нашим болельщикам разделить волнение Формулы 1 со своей семьей, друзьями и обществом в целом.

С наилучшими пожеланиями, Чейз».