Зурер: Риккардо или Сайнс могли бы заменить Феттеля

Контракт Себастьяна Феттеля с Ferrari истекает в этом году, и ходит много разговоров о том, что в команде готовы продлить его ещё на сезон, при этом существенно урезав гонорары, но четырёхкратного чемпиона мира это якобы не устраивает.

Предположений о том, кто может заменить Феттеля, если он всё-таки расстанется со Скудерией, тоже хватает, и уже впору составлять список таких кандидатов, но бывший гонщик Формулы 1 и эксперт швейцарского телеканала SRF Марк Зурер, считает, что более всего для этого подходят Даниэль Риккардо или Карлос Сайнс.

Про сорт здесь.

«Риккардо и Сайнс отлично бы справились с ролью гонщика номер два. Даниэль знает, как выигрывать гонки, так что он мог бы стать предпочтительным выбором, – сказал Зурер. – Он достаточно зрелый профессионал, чтобы правильно разобраться в любой ситуации, и если только появляется шанс побороться за победу, он добивается своего, что уже не раз доказывал.

С другой стороны, Карлос вряд ли сможет серьёзно угрожать Шарлю Леклеру. Если говорить об Антонио Джовинацци, то я не знаю, что ждёт его в будущем. Ему слишком долго не удавалось зарабатывать очки, он допускал много ошибок. Одолеть Кими Райкконена, своего напарника по Alfa Romeo, он может, только когда у финна нет настроения гоняться».

В недавнем видеоинтервью Феттель, отвечая на вопрос о его перспективах в Ferrari, не сказал ничего конкретного, но похоже, что он готов к любому развитию событий, и при желании это можно усмотреть в его речах.

«На чём бы мы ни остановились, это будут договорённости, которые должны устраивать и меня, и команду, – подчеркнул он тогда. – Велика вероятность, что решение будет принято ещё до первой гонки».