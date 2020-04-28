Официально: Гран При Франции не состоится

Организаторы Гран При Франции подтвердили – в 2020-м этап не состоится из-за последствий эпидемии коронавируса…

Гонка должна была пройти в Поль Рикар в конце июня – и до сегодняшнего дня была первой, что ещё не отменена и не перенесена, но решение правительства Франции о запрете проведения крупных мероприятий, по крайней мере до середины июля, в сочетании с ограничениями на поездки, вынудило организаторов Гран При принять такое решение.

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Эрик Булье, управляющий директор Гран При Франции: «Ситуация с распространением Covid-19 и решения французского правительства не позволяют нам провести Гран При в этом сезоне. Мы уже переключились на подготовку к этапу 2021 года, чтобы предложить болельщикам ещё более захватывающее зрелище».

Чейз Кэри, исполнительный директор Формулы 1: «Вместе с промоутером Гран При Франции мы следили за развитием ситуации, и хотя болельщики и всё сообщество Формулы 1 разочарованы тем, что гонка не состоится, мы полностью поддерживаем решения французских властей и с нетерпением ждем возвращения в Поль Рикар».

Гран При Франции – 10-й этап, отменённый или перенесённый в этом году. Предполагается, что сезон стартует 5 июля в Австрии.