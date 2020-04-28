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Ральф Шумахер: Реверсивные гонки? Только онлайн

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В числе идей, способных повысить интерес к нескольким гонкам подряд, проводимым на одной трассе, часто упоминают смену направления движения – одну гонку можно провести по часовой стрелке, а другую – против. Бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер считает эту идею утопической.

Ральф Шумахер: «Зоны безопасности на трассах построены с учётом расчётной скорости в поворотах. Нельзя просто изменить направление движения – многие участки для этого совершенно не подходят, включая въезд в боксы.

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Про сорт здесь.

Реверсивные гонки – интересная идея, но они возможны только онлайн».

Источник:www.f1news.ru

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