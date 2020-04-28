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Автоспорт

Тото Вольфф: Мы стали действительно крутым брендом!

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В эфире Sky Sport руководитель команды Mercedes Тото Вольфф говорил о невероятном маркетинговом эффекте от участия в Формуле 1. Несколько лет уверенных побед в чемпионате мира помогли серьёзно изменить имидж бренда.

Тото Вольфф: «Аудитория, которую привлекли успехи Mercedes за это время, позволила нам обеспечить очень заметный рекламный эффект для компании и наших партнёров.

Вы будете удивлены, но в 2012-м рекламный эффект от нашего участия в Формуле 1 составлял всего 60-70 миллионов долларов, а в минувшем сезоне он оценивался уже в 4,5 миллиарда – невероятный рост.

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Сегодня марка Mercedes ассоциируется со спортивными машинами, чего не было десять лет назад. Мы стали действительно крутым брендом! Выступление Mercedes в Формуле 1 сыграло большую роль в том, чтобы помочь бренду изменить свой имидж».

Источник:www.f1news.ru
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