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Автоспорт

В 2020-м всё же может пройти Гран При Германии

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В первой версии календаря на сезон 2020 года не было Гран При Германии – в прошлом сезоне этап проводился на деньги Mercedes, а на этот сезон промоутеры не нашли денег.

Коронавирус обнулил ситуацию, теперь уже в Liberty Media ищут, где бы устроить этап, чтобы провести 15 минимальных гонок, обязательных по текущему контракту с телекомпаниями – и готовы за это платить, если гонка проходит при пустых трибунах.

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По информации FAZ, Формула 1 обратилась к руководству автодрома в Хоккенхайме с вопросом о проведении Гран При и затратам времени на подготовку. В Хоккенхайме подтвердили контакты с Формулой 1 – и открыты для любых предложений.

Источник:www.f1news.ru
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