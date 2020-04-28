В FIA продлили обязательный перерыв

Прежде обязательный перерыв в работе команд составлял две недели – в августе, но из-за эпидемии его перенесли на весну и дважды продлили. Теперь его продолжительность – 63 дня подряд, но можно работать с долгосрочными проектами.

Всемирный совет FIA по автоспорту одобрил продление обязательного перерыва для команд и производителей силовых установок из-за продолжающейся пандемии Covid-19.

Команды должны соблюдать перерыв, увеличенный с 35 до 63 дней подряд – в марте, апреле, мае и/или июне. Через 50 дней после начала перерыва – по предварительной заявке и при письменном разрешении FIA, команда может использовать не более десяти сотрудников с удалённым доступом в долгосрочных проектах.

Период отключения производителей силовых установок продлен с 35 до 49 дней подряд – с учётом марта, апреля, мая и/или июня. Через 36 дней после начала перерыва по заявке производителя и при условии письменного разрешения FIA, они могут использовать не более десяти сотрудников с удалённым доступом в долгосрочных проектах.