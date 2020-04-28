Вторник, 28 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортВ FIA продлили обязательный перерыв
Автоспорт

В FIA продлили обязательный перерыв

AdminНет комментариев
Добавлено

Прежде обязательный перерыв в работе команд составлял две недели – в августе, но из-за эпидемии его перенесли на весну и дважды продлили. Теперь его продолжительность – 63 дня подряд, но можно работать с долгосрочными проектами.

Всемирный совет FIA по автоспорту одобрил продление обязательного перерыва для команд и производителей силовых установок из-за продолжающейся пандемии Covid-19.

Команды должны соблюдать перерыв, увеличенный с 35 до 63 дней подряд – в марте, апреле, мае и/или июне. Через 50 дней после начала перерыва – по предварительной заявке и при письменном разрешении FIA, команда может использовать не более десяти сотрудников с удалённым доступом в долгосрочных проектах.

Читайте также:  Нико Хюлкенберг: Похоже, поломка связана с MGU-K

Период отключения производителей силовых установок продлен с 35 до 49 дней подряд – с учётом марта, апреля, мая и/или июня. Через 36 дней после начала перерыва по заявке производителя и при условии письменного разрешения FIA, они могут использовать не более десяти сотрудников с удалённым доступом в долгосрочных проектах.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

13 − 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Корреа надеется вернуться в гонки в 2021-м

В 2020-м всё же может пройти Гран При Германии

Тото Вольфф: Мы стали действительно крутым брендом!

Ральф Шумахер: Если Ferrari не нравится, они могут уйти

Ральф Шумахер: Реверсивные гонки? Только онлайн

Закрыть