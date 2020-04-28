В Формуле E будет своя Скудерия

В сезоне 2022 года в Формуле Е появится новая команда – Scuderia-E, принадлежащая итальянскому инвестору Джанфранко Пиццуто.

Накануне Пиццуто опубликовал в социальной сети изображение машины Формулы Е под названием Scuderia E и с логотипами потенциальных партнеров. Интересно, что в качестве шинного партнёра указана Pirelli, хотя Формула Е использует резину Michelin.

Про сорт здесь.

«Мне нравится начинать что-то с нуля, реализуя разные идеи в области электротехники, и Формула Е отлично для этого подходит», – сказал Пиццуто в интервью The Race.

Приход в Формулу Е подразумевает полную или частичную покупку существующей команды, поскольку сегодняшний лимит в 12 команд заполнен. Инвесторов или покупателей ищут в Dragon и NIO333, которые и могут стать объектом для поглощения.