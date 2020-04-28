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Автоспорт

В Формуле E будет своя Скудерия

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В сезоне 2022 года в Формуле Е появится новая команда – Scuderia-E, принадлежащая итальянскому инвестору Джанфранко Пиццуто.

Накануне Пиццуто опубликовал в социальной сети изображение машины Формулы Е под названием Scuderia E и с логотипами потенциальных партнеров. Интересно, что в качестве шинного партнёра указана Pirelli, хотя Формула Е использует резину Michelin.

Про сорт здесь.

«Мне нравится начинать что-то с нуля, реализуя разные идеи в области электротехники, и Формула Е отлично для этого подходит», – сказал Пиццуто в интервью The Race.

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Приход в Формулу Е подразумевает полную или частичную покупку существующей команды, поскольку сегодняшний лимит в 12 команд заполнен. Инвесторов или покупателей ищут в Dragon и NIO333, которые и могут стать объектом для поглощения.

Источник:www.f1news.ru

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