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Автоспорт

В Сильверстоуне готовы принять Гран При

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После того, как промоутеры Гран При Франции подтвердили отмену гонки из-за пандемии коронавируса, в Сильверстоуне объявили о готовности принять этап при пустых трибунах.

Стюарт Прингл, управляющий директор: «Я расстроен тем, что в этом году мы не сможем провести Гран При Великобритании с болельщиками на трибунах. Мы как можно дольше оттягивали это непростое решение, но очевидно, что в сегодняшних обстоятельствах, учитывая ситуацию в стране и меры, принятые правительством, это совершенно невозможно.

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Про сорт здесь.

Наши обязательства по защите здоровья и безопасности всех, кто участвует в подготовке и проведении соревнований, волонтеров, маршалов, организаторов и, конечно же, наших удивительных болельщиков, оставляют нам только один вариант.

Мы всегда говорили, что если окажемся в такой ситуации, то поддержим Формулу 1, где сейчас ищут альтернативные варианты проведения сезона 2020 года. Вместе с другими департаментами мы работаем над организацией проведения этапа за закрытыми дверями. Возможно, вас немного утешит прямая трансляция Гран При на территории Великобритании на каналах Sky и Chanel 4».

Источник:www.f1news.ru

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