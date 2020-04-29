Владелец команд в Формуле 2, Формуле 3 и в Indycar Тревор Карлин поддерживает планы Формулы 1 начать сезон в июле…

Тревор Карлин: «Я слышал, что первые гонки сезона пройдут в Шпильберге и Сильверстоуне, и организаторы постараются включить в них этапы Формулы 2 и Формулы 3. Если всё получится – это отличный вариант. Надеюсь, так и будет. После двух дополнительных месяцев отпуска гонщики вернутся в борьбу свежими и энергичными.

Отсутствие зрителей нас не пугает. Главный минус – отсутствие на трибунах отцов и матерей наших молодых гонщиков. Но они поймут.

Жаль, что отменился этап в Монако. Обычно спонсоры там вели свои переговоры на яхтах – и этот этап кормил весь год.

Надеюсь, к июлю логистика в Европе заработает, вернутся международные перевозчики, которые ездят на грузовиках по всей Европе. Тогда я не вижу больших проблем.

Если пауза будет продолжаться ещё полгода или год, у всех нас возникнут проблемы. Но если через два или три месяца можно будет проводить гонки, мы к этому готовы».