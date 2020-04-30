Фиттипальди и Шумахер – участники виртуальной гонки

Энцо Фиттипальди, 18-летний внук двукратного чемпиона мира Эмерсона Фиттипальди, в воскресенье примет участие в виртуальном Гран При Нидерландов. Бразильский гонщик, которого в этом сезоне ждёт дебют в Формуле 3, станет напарником Шарля Леклера в составе Ferrari.

Среди участников предстоящей виртуальной гонки ещё один представитель громкой фамилии – Давид Шумахер, сын Ральфа и племянник семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

Давид вместе с профессиональным киберспортсменом Джимми Бродбентом будет представлять команду Racing Point.