Льюис Хэмилтон не боится критики в социальных сетях

Льюис Хэмилтон дал интервью итальянскому модному журналу Style, в котором говорил не только о гонках, но и своих жизненных принципах. В частности, гонщик Mercedes рассказал, не боится критики в социальных сетях.

Льюис Хэмилтон: «Я всегда считал, что важно оставаться сами собой при общении с другими людьми, и сохранять открытость в социальных сетях – часть этой философии. Я понимаю, что человек в моём положении будет подвергаться критике, но я знаю, что мои болельщики всегда меня поддержат.

Думаю, традиционное представление о том, что значит быть «мужественным» меняется, и люди начинают понимать, что необязательно быть непобедимым. Сила – в демонстрации вашей уязвимости».

Льюис сказал несколько слов и о своих инициативах, направленных на защиту окружающей среды: «Изменения климата – серьёзная угроза: каждый из нас должен защитить своё будущее и будущее следующих поколений. Говоря такое, выступая в Формуле 1, я буду привлекать негативное внимание, но не нужно быть идеальным, чтобы стать частью решения. Будучи влиятельным человеком в своей области, я несу ответственность за изменения в Формуле 1, а также в других отраслях, с которыми связан».

На счету Льюиса Хэмилтона уже шесть чемпионских титулов. По словам Льюиса, для подобного успеха необходимы талант, трудолюбие, страсть и умение справляться с поражениями: «Никто не станет гонщиком Формулы 1, имея только талант. На протяжении сезона необходимо регулярно тренироваться, чтобы поддерживать спортивную форму. Мне приходится пилотировать машину, которая в восемь раз тяжелее меня, поэтому такие вещи, как режим дня и правильное питание очень важны.

На мой взгляд, люди иногда путают агрессию со страстью. Для достижения успеха в Формуле 1 нужна страсть и определённый менталитет, чтобы идти к победам. Молодое поколение гонщиков всегда хочет бросить вызов более опытным соперникам, и скорость является ключом к успеху, но с опытом бороться сложно.

За годы карьеры я боролся с очень талантливыми гонщиками, и борьба с каждым из них была особым вызовом. Однако, в конечном счетё, я боролся с сами собой: я – свой самый жёсткий критик.

Я всегда был страстным, голодным до победы и целеустремленным гонщиком. И это никогда не изменится. Но было бы безумием говорить, что я ничему не научился за эти годы. В молодости мне было сложнее справляться с неудачами, я принимал их близко к сердцу, что ещё больше усугубляло ситуацию. Сейчас же я знаю, что поражение – ещё один шанс стать лучше».