Подробности организации Гран При Австрии

Сезон Формулы 1 2020 года планируется начать двумя гонками в Австрии – 5 и 12 июля. По словам Хельмута Марко, достаточно всего трёх недель, чтобы подготовить автодром Red Bull Ring к проведению сдвоенного этапа.

При этом стали известны некоторые подробности того, как будет организовано проведение Гран При. Из телевизионных компаний на автодром смогут попасть только представители официального вещателя – FOM. Национальные телекомпании, такие как британский Sky Sports, немецкий RTL или российский МАТЧ ТВ, на трассу допущены не будут и смогут комментировать свободные заезды, квалификации и гонки из студий, получая одинаковую для всех ТВ-картинку.

Кроме того, доступа на автодром не будет у представителей печатных и Интернет-СМИ, гостей команд, ВИП-персон и болельщиков. Каждая команда сможет привезти на этап от 60 до 80 сотрудников. Таким образом, на территории автодрома будет находиться примерно 1000 человек.

Находящиеся на автодроме должны соблюдать строгие ограничения. Обязательно ношение масок и соблюдение двухметровой дистанции. Каждая команда будет жить в отдельном отеле и перемещаться на специально подготовленных для неё микроавтобусах. Покидать отели можно только для поездок на автодром. Автодром покинуть можно только для возвращения в отель. Аналогичные ограничения будут распространяться и на гонщиков. Сотрудники команд и гонщики не смогут улететь из Австрии в перерыве между гонками 5 и 12 июля.

«После первой гонки вернуться на трассу можно только в следующий четверг, – поясняет Хельмут Марко. – В понедельник, вторник и среду после гонки все должны оставаться в своих отелях. Нам не обойтись без подобных ограничений, поскольку было бы слишком сложно каждый раз проводить тесты на коронавирус. В Австрию смогут приехать только те, у кого будет отрицательный тест».

Помимо этого организаторы этапа пытаются получить разрешение на использование военного аэродрома Цельтвег, расположенного в пяти километрах от Red Bull Ring, для доставки грузов и прилёта чартерных рейсов с сотрудниками команд.

Хельмут Марко подтвердил, что проведению двух гонок в Шпильберге может помешать только новая вспышка коронавируса: «Если в ближайшие недели число инфицированных резко возрастёт, то мы ничего не сможем сделать. Это не в наших силах».