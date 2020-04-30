Ральф Шумахер: Я не исключаю уход Mercedes в конце года

Бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер считает, что Формула 1 может потерять несколько команд, если сезон 2020 года так и не начнётся. Помимо ожидаемых Williams и Haas, Ральф включил в свой список и чемпионскую Mercedes.

Ральф Шумахер: «Если сезон не начнётся, тогда я не знаю, как Williams сможет выжить. Или Haas, которая как американская команда придерживается принципа «нанимай и увольняй». Вполне может быть, что в кризис они решат уйти из Формулы 1.

Кстати, я думаю, что с проблемами могут столкнуться не только небольшие команды. Я не исключаю, что в конце года и Mercedes уйдёт из чемпионата из-за кризиса. Мы уже такое видели на примере BMW больше десяти лет назад. Такая возможность существует, но учитывая успехи Mercedes последних лет, я не думаю, что они сразу закроют свою программу в Формуле 1».

Руководитель чемпионской команды Тото Вольфф уже опроверг слухи о возможном переходе в Aston Martin, но Ральф считает, что такая возможность существует: «Тото оказался в интересной ситуации. Посмотрим, вернется ли он вообще на пит-уолл вместе с Mercedes после того, как инвестировал в Aston Martin. Если у Mercedes начнутся внутренние проблемы, мне интересно посмотреть, как это отразится на их скорости».