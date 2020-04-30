В 2021 году планируется ограничить прижимную силу

Технические директора команд Формулы 1 согласовали план по ограничению прижимной силы в 2021 году.

Ранее команды договорились об отсрочке перехода на новый технический регламент до 2022 года, а это означает, что в следующем сезоне команды продолжат использовать машины нынешнего поколения и 13-дюймовые шины в спецификации 2019 года. В результате возникли опасения, что из-за повышения эффективности машин, резина просто не выдержит возросшие нагрузки, поэтому и было принято решение ограничить прижимную силу.

Как сообщает Racefans, в среду состоялась телефонная конференция с участием технических директоров команд, на которой обсуждались меры по снижению эффективности машин. Были согласованы предложения по изменению аэродинамического обвеса, изменению конструкции днища и антикрыльев, которые должны привести к снижению прижимной силы и, следовательно, уменьшению нагрузки на шины. Кроме того, были обсуждены меры по сокращению модернизации машин в следующем году путем внедрения условных баллов.

Теперь эти предложения должны одобрить руководители команд, чья встреча запланирована на следующую неделю.