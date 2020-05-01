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Автоспорт

Давид Шумахер активно готовится к виртуальному Гран При

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Мы уже писали о том, что Давид Шумахер, сын Ральфа, в это воскресенье примет участие в виртуальном Гран При Нидерландов. Молодой гонщик рассказал, что ранее не участвовал в подобных гонках, поэтому сейчас много тренируется, чтобы достойно выступить.

Давид Шумахер: «Я очень рад выступить в четвёртом по счёту виртуальном Гран При вместе с командой Racing Point. У меня нет особого опыта участия в виртуальных гонках – раньше я играл только с друзьями на стандартном геймпаде!

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Сейчас я много тренируюсь, по несколько часов в день. Надеюсь, это мне поможет, и я смогу неплохо выступить. Я уверен, что в любом случае будет весело!»

Источник:www.f1news.ru
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